Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a precizat ca doreste decuplarea pretului gazului natural de pretul la energia electrica, deoarece un gaz scump duce la o energie electrica scumpa. Acest lucru va fi sustinut de catre ministru la Bruxelles. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu (PNL), a prezentat, joi, la finalul ședinței de Guvern, noile reglementari care se vor aplica pana pe 31 august 2023 pentru prețurile la energie electrica și gaze naturale. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat miercuri intr-o conferința la Guvern, ca Agentia Nationala de Reglementare in Energie a estimat impactul schemei de compensare a facturilor de energie la 16 miliarde de lei, potrivit News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca Romania are deja un exces de gaze depozitate, fața de media ceruta de UE, adica de 80% din capacitate. Popescu susține ca nu vor exista probleme cu gazul in acest an, insa același Popescu promitea și ca prețurile la gaze și energie vor scadea odata cu…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat pana acum decontarea de la bugetul de stat a unei sume de peste 2,44 miliarde lei catre furnizorii de energie, prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor, se arata intr-un comunicat al institutiei, remis, vineri, AGERPRES.…

- Ambasadorul Botan-Kharchenko a descris crearea unei baze militare rusești in Serbia ca fiind o chestiune suverana pentru Belgrad. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu anunta, vineri, ca Romania a depasit deja gradul de umplere al depozitelor de gaze, potrivit calendarului asumat in fata Comisiei Europene. Astazi avem peste 1,5 miliarde de metri cubi de gaze naturale dintr-un total de capacitate de 3,07 miliarde, a precizat ministrul…

- Meteorologii anunța ca din 14 iulie in Romania vremea se va incalzi semnificativ, cu maxime ce vor ajunge in unele zone pana la 34 de grade Celsius. Valul de canicula va fi intens și persistent, cu puține ploi de vara, conform prognozei emise de ANM pentru perioada 11 - 24 iulie. Fii la curent…