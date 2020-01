Stiri pe aceeasi tema

- Centrul american pentru Controlul și Prevenirea Epidemiilorurmeaza sa anunțe oficial, marți, ca primul caz de coronavirus Wuhan, care faceravagii in China, a fost raportat in Statele Unite, in statul Washington, scrieCNN citand surse. Noul virus, care a fost identificat pentru prima data lunatrecuta…

- Centrul american pentru Controlul si Prevenirea Epidemiilor a depistat in Statele Unite primul caz de coronavirus provenind din China, urmand sa faca un anunt oficial marti seara, afirma surse citate de CNN.Primul caz de coronavirus provenind din orasul chinez Wuhan a fost depistat in statul…

- Wang Guangfa, care conduce Departamentul de medicina pulmonara in cadrul Spitalului Universitar Peking din Beijing, a facut parte dintr-o echipa de experti care au vizitat la inceputul acestei luni orasul Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima data. "Am fost diagnosticat (cu acest…

- China va reduce taxele la peste 850 de produse incepand cu 1 ianuarie 2020, cu scopul de "a impulsiona importurile si a promova dezvoltarea coordonata a comertului", a anuntat agentia nationala de stiri Xinhua, citata de EFE. Printre produsele care vor beneficia de aceasta masura se numara…

- Evenimentul, programat sa se incheie vineri, a fost prelungit, in condițiile in care participanții nu au reușit sa ajunga la un compromis privind implementarea Acordului de la Paris. Impasul a fost depasit abia duminica, dupa ce participantii au semnat un document prin care se angajeaza sa evite ca…

- Cursa ”Panda Expres” care l-a transportat pe ursul Bei Bei din Statele Unite ale Americii in China s-a incheiat, joi, cu bine. La 16 ore de la decolarea din Washington, avionul 777 in care ursul panda Bei Bei a calatorit singur, insoțit doar de un ”bagaj” format dintr-un medic veterinar și un supraveghetor…

- Ursul panda Bei Bei, care s-a nascut in Statele Unite si a facut primii pasi la gradina zoologica din Washington unde este foarte indragit, va zbura marti in China, asa cum a fost stabilit inainte de venirea sa pe lume, in concordanta cu regulile "diplomatiei panda", informeaza duminica AFP. In fata…

- Liderii celor 10 state membre ale Asociației Națiunilor din Sud-Estul Asiei s-au reunit in cadrul unui summit care dureaza cinci zile, la Bangkok, pentru raspunde in mod colectiv provocarii reprezentate de razboiul comercial dintre Statele Unite și China, relateaza agenția Reuters, potrivit Mediafax.Summitul…