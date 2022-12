BREAKING Pele, legenda fotbalului mondial, a murit la 82 de ani!

Pele, legenda fotbalului mondial, a murit la 82 de ani, transmit AP și Sky News . Starul brazilian era internat in spital cu grave probleme de sanatate. Pele este considerat de mulți specialiști cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor. Nascut pe 23 octombrie 1940, legendarul brazilian a debutat la profesioniști la varsta de 15 ani, in tricoul lui Santos, și, la 16 ani facea parte deja din echipa naționala a Braziliei. A caștigat 21 de trofee cu Santos și este in continuare singurul jucator cu trei Cupe Mondiale in palmares (1958, 1962, 1970). 77 de goluri in 92 de meciuri a reușit Pele pentru…