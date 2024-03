Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep este gata de restart pe toate planurile dupa ce decizia TAS de la Lausanne i-a dat gura de oxigen de care avea nevoie dupa ce a lipsit 18 luni de pe terenurile de tenis. Este prezenta in acest moment la Mastersul de 1000 de puncte de la Miami, unde cel mai mult iși dorește sa reintre in…

- Studiu Colliers Anul 2023 s-a incheiat cu investiții imobiliare in valoare totala de aproximativ 476 milioane de euro, in scadere cu mai mult de jumatate fața de maximul atins in 2022, de 1,25 miliarde de euro, potrivit raportului anual publicat de Colliers. Volumul pieței a fost puternic impulsionat…

- Ministrul Finantelor, Marcel Boloș, a anunțat ca 12,5 miliarde lei vor fi alocate pentru sprijinul antreprenorilor, prin Programul IMM PLUS. ”Proiectul asigura, pana la 30 iunie 2024, accesul la finantare al firmelor care nu dispun de sumele necesare pentru proiectele de investitii si pentru continuarea…

- Din cauza tensiunilor geopolitice si a unui climat imprevizibil la nivel macro si de industrie, alaturi de politici fiscale si guvernamentale imprevizibilie, profitul inainte de impozitare al grupului petrolier ungar MOL a scazut cu 36% in 2023 pana la 1,936 miliarde de dolari, a informat vineri compania,…

- Alexandru Rafila a declarat, marti, ca propunerea de impozitare a veniturilor din concedii medicale a venit de la Ministerul Finantelor, nu a venit de la Ministerul Sanatatii si ca ministrul Marcel Bolos a avut un punct de vedere de finantist. Ministrul Alexandru Rafila anuntat ca premierul i-a trasat…

- Piața globala a modei de lux este proiectata sa ajunga la o valoare de 401,73 miliarde de dolari pana in 2028, de la 280,92 miliarde de dolari, cat era in 2022, fiind astfel prognozata o rata anuala de creștere de 6,1%, potrivit XTB Romania.

- ”In perioada ianuarie – noiembrie 2023, datoria externa totala a crescut cu 20 093 milioane euro, pana la 163,979 miliarde euro. In structura: datoria externa pe termen lung a insumat 116,965 miliarde euro la 30 noiembrie 2023 (71,3% din totalul datoriei externe), in crestere cu 18,6% fata de 31 decembrie…

- Victor Angelescu, acționarul Rapidului, a confirmat informația aparuta in decursul zilei de joi, potrivit careia giuleștenii se vor desparți de mijlocașul ofensiv Borja Valle (31 de ani). Borja Valle s-a intorș in SuperLiga vara trecuta, dupa desparțirea de spaniloii de la Cartagena. Ibericul a imbracat…