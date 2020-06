Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) a transmis, pentru Ziare.com, ca a finalizat verificarile fata de Mugur Isarescu, seful Bancii Nationale a Romaniei, si a emis, pe numele acestuia, o nota de constatare privind relatia sa cu Securitatea, pe care a trimis-o Curtii de Apel…

- Adrian Vasilescu, consilier de strategie al guvernatorului BNR, a oferit o prima reacție a Bancii Naționale in cazul lui Mugur Isarescu, despre care CNSAS a stabilit ca a colaborat cu Securitatea. „Poziția BNR este ca Mugur Isarescu nu a colaborat cu Securitatea. Aceasta poziție este susținuta de…

- Adrian Vasilescu, consilier de strategie al guvernatorului BNR, a oferit o prima reacție a Bancii Naționale in cazul lui Mugur Isarescu, despre care CNSAS a stabilit ca a colaborat cu Securitatea.„Poziția BNR este ca Mugur Isarescu nu a colaborat cu Securitatea. Aceasta poziție este susținuta…

- Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) are probe și documente ca Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale R, a fost colaborator al fostei Securitați. In emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, de la ora 11.00, prezentamultimele informații despre dosarul in care CNSAS cere judecatorilor…

- Mugur Isarescu a colaborat cu Securitatea pe vremea dictatorului Nicolae Ceaușescu! Nu este un fake-news, e chiar bomba detonata de CNSAS, care de o saptamana a aprobat nota ce-i confera guvernatorului Bancii Naționale aceasta calitate! Conform procedurii interne, o data stabilit de conducerea instituției…

- Mugur Isarescu, guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, ar fi fost colaborator al Securitații. La aceasta concluzie ar fi ajuns Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS). Potrivit ziare.com, Colegiul CNSAS a aprobat saptamana trecuta o „Nota de constatare” in acest sens și…

- Colegiul CNSAS a aprobat saptamana trecuta nota in care este constatata calitatea lui Mugur Isarescu de fost colaborator al Securitatii, dezvaluire ziare.com.Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) urmeaza sa sesizeze Curtea de Apel Bucuresti, pentru a constata situatia…

- Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii (CNSAS) urmeaza sa sesizeze Curtea de Apel Bucuresti, pentru a constata situatia in care se afla guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei. Viitoarea decizie a Curtii de Apel va putea fi atacata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie.…