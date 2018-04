BREAKING NEWS: Klaus Iohannis nu o revocă pe Kovesi „La jumatatea lunii februarie ministrul Justiției mi-a trimis o porpunere de revocare a procurorului-șef al DNA, impreuna cu raportul activitații manageriale a DNA. Dupa cum probabil va amintiți, dupa ceva timp, la mijlocul lunii martie, mi-a fost inaintat și avizul CSM in care a ajuns la cu totul alta conlcuzie decat a domnului ministru. Avizul CSM a fost unul negativ. El nu poate fi tratat ca simplu element facultativ, adițional, chiar daca avizul nu obliga, el in niciun caz nu poate fi ignorat. Costat deci ca in analiza acelorași acțiuni sau inacțiuni și in aplicarea acelorași texte legale,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit lui Toni Grebla, solicitarea facuta de ministrul Justitiei se inscrie in termenele pe care presedintele le are, de exemplu, pentru legile care sunt trimise spre promulgare de catre Parlament. „In ceea ce privește propunerea de revocare, in textul de lege nu este un termen anume prevazut.…

- Avizul negativ al Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii privind propunerea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie a ajuns la presedintele Klaus Iohannis, a confirmat vineri, pentru AGERPRES, Administratia Prezidentiala. …

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ solicitarii ministrului Justitiei de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. „Sectia a decis respingerea solicitarii ministrului Justitiei cu privire la posibilitatea revocarii procurorului sef, prin urmare…

- Sectia pentru procurori a CSM a dat aviz negativ, marti, 27 februarie, propunerii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare din functie a procurorului sef al DNA, Laura Codruța Kovesi, a anuntat vicepresedintele CSM, procurorul Codrut Olaru. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este…

- CSM respinge cererea ministrului Justitiei de revocare a sefei DNA Sectia de Procurori a CSM a dat aviz negativ cererii ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de revocare a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Decizia CSM a fost luata dupa audierea…

- Președintele secției de procurori din cadrul CSM, Codruț Olaru, a declarat ca avizul CSM in ceea ce privește cererea ministrului Justiției de revocare a Laurei Codruța Kovesi este unul negativ. Avizul CSM este unul consultativ, iar de acum este așteptata decizia președintelui Klaus Iohannis.”Secția…

- "Astazi, am avut parte de o prezentare lipsita de claritate a raportului privind activitatea conducerii DNA, facuta de ministrul Justiției. Mi-am exprimat in repetate randuri opinia ca Direcția Naționala Anticorupție și conducerea DNA fac o treaba foarte buna, poziție pe care o mențin. Administrația…

- USR o sustine pe Laura Codruta Kovesi in functia de procuror sef al DNA si solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu dea curs propunerii ministrului justitiei Tudorel Toader de revocare a acesteia, a afirmat, joi, presedintele USR, Dan Barna. "Pozitia noastra este de sustinere a doamnei Kovesi in…