Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a dezvaluit in cursul zilei de luni in ce condiții vor reveni copiii la școala din septembrie. Aceasta a abordat trei variante, iar cea caștigatoare va fi adoptata in cel mai scurt timp, dupa ce se va consulta cu Ministerul Sanatații. In ce condiții se va reveni la…

- Premierul Ludovic Orban a vorbit, miercuri, despre creșterea pensiilor și salariilor, dar nu a dat un raspuns clar despre majorarea acestor venituri. "Cu domnul Cițu nu am discutat despre pensii, ci depre programul economic. Vedem dupa Legea responsabilitații financiar-bugetare. Comisia de…

- Motiunea simpla împotriva ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, intitulata ''Sanatatea românilor nu este firma de pompe funebre'', va fi dezbatuta marti în plenul Camerei Deputatilor, începând cu ora 16.00, si votata miercuri.Deputatii PSD, semnatarii…

- "Sub nicio forma. Nu guvernul da publicitatii datele. Tot procesul de diagnosticare este coordonat de Ministerul Sanatatii si INSP, in centre care sunt in spitale, inclusiv ale autoritatilor locale. Toate datele privitoare la pacienti sunt comunicate public si nu pot fi in niciun fel modificate.…

- Peste 180.000 de persoane au fost testate pozitiv cu coronavirus in Iran de la anuntarea primelor cazuri in februarie, a transmis joi Ministerul Sanatatii, potrivit AFP.Inainte de anuntarea noului bilant zilnic, presedintele Hassan Rouhani a facut apel la populatie sa respecte indemnurile…

- Reprezentantul OMS in Romania a spus, intr-un interviu pentru Mediafax, ca organizatia pe care o reprezinta sustine accesul universal la servicii medicale, medicamente sau vaccinuri. Medicul Rafila este de parere ca accesul la tratamente nu ar trebui sa fie discriminatoriu. Specialistul subliniaza…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a anunțat ca testarea imunologica se va face in fiecare județ și pe fiecare grupa de varsta, de la 1 iunie. Testarea are rolul de a arata care este procentajul persoanelor din Romania care s-au imunizat si prezinta anticorpi pentru noul coronavirus, a explicat ministrul…

- Data pentru deschiderea oficiala a turismului in Romania, anuntata de premierul Orban. Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, ca dupa data de 1 iunie va fi reglementat sectorul turistic si ca intentia Guvernului este de a deschide sezonul estival. Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la…