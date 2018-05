Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Independenta a World Rugby, formata din Sir James Dingemans, Sir Peter Fraser si Lex Mpati, a decis ca meciul Belgia - Spania sa nu se rejoace, iar cele doua echipe, alaturi de Romania, sa fie excluse de la Cupa Mondiala. Locul Romaniei in grupa A la CM din Japonia va fi luat de Rusia, iar in…

- Romania, exclusa de la Campionatul Mondial de Rugby?! Spania și Belgia vor fi, de asemenea, pedepsite! Romania era una dintre echipele care a participat la toate cele șapte ediții ale turneului final al Campionatului Mondial de Rugby. In 10 mai, urmeaza ca World Rugby sa anunțe deciziile in privința…

- Sione Faka'osilea a jucat pentru reprezentativa de rugby in sapte din Tonga in competitia Gold Coast 2012-2013 si nu ar mai fi avut dreptul de a evolua pentru o alta echipa nationala. Jucatorul in varsta de 31 de ani a debutat in nationala Romaniei in martide 2017, intr-o partida cu Rusia, si a evoluat…

- "Desi World Rugby nu deleaga arbitri pentru Rugby Europe Championship, este in contact cu Rugby Europe pentru a intelege contextul evenimentelor legate de meciul dintre Belgia si Rusia de la Bruxelles, care a avut si un rol important in stabilirea unei echipe calificate la Cupa Mondiala din 2019",…

- Echipa Romaniei de rugby s-a calificat la Campionatul Mondial ca urmare a succesului surprinzator obtinut de Belgia in fata Spaniei, cu 18-10 (12-0), meci arbitrat de romanul Vlad Iordachescu. Situatia este analizata acum la nivel european, iar World Rugby, organismul care guverneaza rugbiul in 15 si…

- "In urma meciului dintre Belgia si Spania, care a avut loc la Bruxelles, Rugby Europe doreste sa faca urmatoarele precizari. Rugby Europe a selectionat intotdeauna cei mai buni arbitri internationali, indiferent de competitie, contribunind la dezvoltarea unor arbitri internationali europeni foarte…

- Federatia Spaniola de Rugby (FER) a anuntat ca va depune o reclamatie la Rugby Europe pentru a se analiza arbitrajul lui Vlad Iordachescu la meciul dintre echipa Spaniei si cea a Belgiei, scor 18-10 pentru belgieni, rezultat de care a beneficiat Romania, care s-a calificat la Cupa Mondiala.“FER…

- Romania a obținut azi calificarea la Campionatul Mondial de Rugby. Deși au pierdut cu Georgia, 16-25, "stejarii" au beneficiat de ajutorul Belgiei, care a invins surprinzator in Spania, 18-10. Ibericii au fost extrem de revoltați la finalul partidei din cauza faptului ca meciul decisiv cu Belgia a fost…