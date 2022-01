Stiri pe aceeasi tema

- Rata de infectare in București a scazut marți la 0,85 la mie, potrivit datelor publicate de Direcția de Sanatate Publica. Este cea mai mica valoare din 31 august incoace. Incidența cazurilor COVID-19 in Capitala a scazut duminica sub 1 la mie. Cum a evoluat rata de infectare in București in ultima luna…

- Incidenta cazurilor de COVID din Bucuresti a ajuns astazi, 24 noiembrie, la 2,87 cazuri la mia de locuitori, Capitala ieșind din scenariul roșu, anunța Direcția de Sanatate Publica. Fața de ziua precedenta, valoarea a scazut cu 0,17.Pe 1 octombrie 2021 incidența a fost de 7,68 la mie, iar de atunci…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, marti, de 3,04 de cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Cea mai mare rata de infectare cu SARS-CoV-2 in Capitala a fost atinsa pe data de 22 octombrie - 16,54 cazuri la mia de locuitori. In…

- Rata de incidenta a COVID-19 calculata la 14 zile pentru Bucuresti este, luni, de 5,78 cazuri la mia de locuitori, potrivit Directiei de Sanatate Publica. Este a 24-a zi in care rata de infectare cu SARS-CoV-2 scade in Capitala, cea mai mare valoare fiind atinsa pe 22 octombrie - 16,54. In urma…

- Incidența cazurilor de COVID-19 din Capitala a ajuns, miercuri, 3 noiembrie, la 12,89 la mia de locuitori, potrivit datelor anunțate de Direcția de Sanatate Publica, citate de News.ro . Ultima oara rata infectarilor din București a fost mai mica de 13 la mie in data de 9 octombrie, cand a fost anunțata…

- Incidența cazurilor de coronavirus din București a scazut, duminica, 24 octombrie, la 16,38 de cazuri la mia de locuitori, a anunțat Direcția de Sanatate Publica. Sambata, datele aratau o rata de infectare de 16,53.Rata de infectare din Capitala nu mai crește agresiv, ca in ultimele saptamani. In ultima…

- Rata de incidența din București este, sambata, 23 octombrie, de 16,53 de cazuri la mia de locuitori, in scadere minima fața ziua precedenta, cand a fost 16,54, anunța Direcția de Sanatate Publica . Este prima scadere a ratei de infectare din data de 2 iulie! Incidența cazurilor de coronavirus in Capitala…

- Rata de incidența a cazurilor de coronavirus din București a ajuns joi, 14 octombrie, la 15,42 la mie anunța Direcția de Sanatate Publica a Capitalei. Fața de ziua precedenta , valoarea a crescut cu 0,32. Este cea mai mare incidența inregistrata in București de la debutul pandemiei. In ultimele saptamani…