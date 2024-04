Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul egiptean de Externe, Sameh Shoukry, a aratat, duminica, ca e nevoie de reținere in ceea ce privește provocarile legate de Orientul Mijlociu in discuțiile cu miniștrii omologi ai Iranului și Israelului, au anunțat oficialitațile de la Cairo.

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, tocmai a facut un bilanț dupa atacul asupra Israelului de catre Iran. El spune ca peste 300 de drone și rachete trase asupra Israelului de catre Iran.

- Iranul nu raspunde violent la atacul din Damasc, daca SUA asigura incetarea focului in Gaza, se arata intr-un articol publicat de Jerusalem Post, care citeaza agenția Jadeh Iran (n. r.: agenție iraniana de presa - subiectul pe larg, aici). Statele Unite insa neaga orice oferta venita din partea Iranului…

- Distrugerea consulatului iranian din Siria, care a ucis zeci de inalți oficiali și generali iranieni, risca sa se transforme intr-un razboi major in regiune. Așa relateaza unele mass-media din Orientul Mijlociu, potrivit carora, serviciul american de informații CIA a avertizat Israelul sa aștepte un…

- Chihlimbarul descoperit in jurul comunitatilor unde se mai gasesc depozite naturale are multiple intrebuintari. In afara de bijuterii, rasinile fosile pot fi utilizate in tratamentele homeopate, avand totodata un rol important in sistemul credintelor magico-religioase, fiind cunoscute si atestate obiceiuri…

- Mai mulți indicatori financiari, economici și militari sugereaza ca Rusia se pregatește pentru un conflict convențional pe scara larga cu NATO, potrivit analiștilor de la Institutul pentru Studiul Razboiului. Deși amenințarea nu este iminenta, este posibil sa se intample mai devreme decat au presupus…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din IsraelUPDATE 3 februarie, ora 02.20: Alerta in Orientul Mijlociu | SUA lanseaza atacuri de amploare in Siria și Irak: 'Acesta este doar inceputul unor atacuri pe scara larga'Statele Unite au inceput…

- Statele Unite au inceput sa efectueze lovituri aeriene asupra unor ținte din Irak și Siria, inceputul a ceea ce va fi probabil o serie de lovituri americane pe scara mai larga asupra milițiilor susținute de Iran care au comis atacuri asupra trupelor americane din Orientul Mijlociu, potrivit a doi oficiali…