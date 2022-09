Stiri pe aceeasi tema

- O fotografie a unui presupus afiș al Oficiului Federal pentru Energie din Elveția face furori online. Potrivit "afișului", persoanele care se incalzesc prea tare trebuie sa fie raportate la Biroul Federal. Autoritațile au demarat o ancheta cu privire la afișul care ar fi fals. Fii la curent…

- Pe fondul unei crize energetice in plina expansiune in Europa, autoritațile din Elveția spun ca o sa-i pedepseasca pe cetațenii care nu respecta noile reguli impuse pentru a reglementa utilizarea gazelor in aceasta iarna in cazul unei penurii grave de energie.

- Puteți merge in urmatoarea expediție subacvatica la epava Titanicului pentru prețul de 250.000 dolari. A aparut cea mai clara filmare a ramasitelor Titanicului de pana acum. Un grup de oameni de stiinta care au si o companie de expeditii subacvatice, OceanGate Expeditions, a reusit sa realizeze imagini…

- Dupa o bine-meritata vacanța, matinalii de la Virgin Radio Romania, Veronica Trandafir și Andrei Niculae se intorc pentru cel de-al doilea sezon de Breakfast! Pentru a marca acest moment, incepand de joi (1 septembrie, ora 7:00), pana vineri (2 septembrie, ora 19) vom fi ON AIR intr-un nou maraton,…

- ESTIMAREA EVOLUTIEI VALORILOR TERMICE SI A PRECIPITATIILORIN INTERVALUL 15 – 28 AUGUST 2022 Pana in jurul datei de 19 august vremea se va incalzi, astfel incat media maximelor de temperatura Post-ul Vremea se incalzește din nou. Meteorologii anunța și 36 de grade Celsius apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Un incendiu de proportii istorice se propaga in Parcul National "Elvetia boema" din Republica Ceha. Flacarile continua sa se extinda, iar pompierii nu le pot ține sub control, au anuntat duminica autoritatile cehe.

- Un elev de clasa a 12-a a blocat ore intregi accesul in curtea Colegiului Economic Viilor, dupa ce si-a abandonat masina in poarta si a fugit sa sustina proba de limba si literatura romana la Bacalaureat 2022. Mai multe persoane au fost nevoite sa astepte peste 3 ore, pentru a iesi cu masinile din curtea...…

- Angajații Dacia care renunța la locul de munca primesc pana la 26 de mii de euro. Sumele difera in funcție de vechime. Compania spune ca iși crește performanța, prin reformarea personalului. Primaria din Mioveni se teme ca, de fapt, iși reduce activitatea și ca va plati mai puține taxe bugetului local.…