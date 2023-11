Stiri pe aceeasi tema

- Exista versuri, instrumentale, voci care reușesc sa atinga numeroase generații, piesa ,,Clipe” fiind una dintre ele. Așadar, YUKA a decis ca generația ei trebuie sa se bucure in felul ei de aceasta piesa, așa ca a conturat propria varianta. Lucrurile au mers ca la carte pentru artista. Propria sa varianta…

- Poliția are dreptul sa traga la raspundere parinții și sa aplice amenzi. Faptul ca biletele de avion și cazarile sunt mai ieftine in afara vacanțelor nu este motiv intemeiat pentru a absenta de la școala. Polițiștii din Romania fac primii pași spre punerea in aplicare a legii care le permite sa amendeze…

- 127 de mii de lei. Atat a costat-o pe o femeie de 32 de ani din București dragostea pentru un barbat, care a profitat de ea. Amorezul a pacalit-o sa-i imprumute toate economiile ei și chiar sa se imprumute pentru el la banci. Femeia credea ca are langa ea un specialist in investiții și nu... View Article

- Otilia Bilionera s-a logodit recent cu partenerul ei de viața de origine turca, insa cu toate ca deja s-a mutat in Turcia și sta mai mult la el decat in Romania, cantareața a vrut sa aiba și ”cuibușorul” ei in țara. Astfel, in urma cu doar cateva luni ea și-a achiziționat un apartament de lux in București.…

- Gruparea ce-l are in frunte pe RAVA, unul dintre cei mai ascultați artiști de pe serviciile de streaming din Romania, alaturi de RAVISVAL, BITTNER, GIOVANNI, ASSAF și ARMIN lanseaza astazi albumul de debut – „CO$ANO$TRA”. Un statement in care libertatea de exprimare muzicala intalnește stilul de viața…

- Toto Cutugno a murit. Tocmai implinit 80 de ani in iulie, cantarețul a murit astazi in jurul orei 16.00, la spitalul San Raffaele din Milano unde a fost internat. Managerul sau, Danilo Mancuso, a dat vestea, explicand ca dupa o lunga boala, care s-a agravat in ultimele luni, cantarețul a trecut in neființa.…