Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, la la evenimentul organizat cu prilejul Zilei Unitatii Germane la Bucuresti, ca Germania a dovedit prin sustinerea vocala si constanta in favoarea aderarii Romaniei la Schengen ca „prietenul la nevoie se cunoaste”. „Speram sa atingem acest deziderat cat mai curand,…

- Comisia Europeana (CE) a adoptat noi masuri de restricționare a microplasticelor, inclusiv sclipici sau margele de exfoliere. Astfel, la data de 25 septembrie, Uniunea Europeana a interzis vanzarea acestor produse și a tuturor celor la care s-au adaugat intenționat microplastice, relateaza publicația…

- „Resping categoria ideea lansata public potrivit careia statele membre sa fie imparțite in patru categorii. In vederea extinderii Uniunii Europene din urmatorii ani, Franța și Germania au propus o reforma instituționala care, daca ar fi agreata, ar crea patru categorii de state membre. Deși vorbim…

- Curtea de Conturi a Romaniei gazduieste in aceste zile, la Bucuresti, lucrarile Grupului de lucru in domeniul TVA, ce functioneaza sub patronajul Comitetului de Contact – structura in cadrul careia se desfasoara cooperarea dintre institutiile supreme de audit (SAI) din Uniunea Europeana si Curtea de…

- Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2023/24, care a inceput la 1 iulie, au ajuns la 5,03 milioane de tone, in scadere cu 32% fata de cele 7,39 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, releva datele publicate recent de Comisia Europeana, informeaza Reuters.Aceste…

- Uniunea Europeana dorește sa interzica utilizarea sobelor pe baza de lemne, acestea urmand sa fie inlocuite de centrale pe baza de peleți sau biomasa, ceea ce nu se poate face de azi pe maine. Asociația Forestierilor susține ca aceasta tranziție nu poate avea loc fara finanțare din partea Uniunii Europene.…

- Printr-o propunere de lege, UE vrea sa le impuna producatorilor de cafea sa fabrice capsule biodegradabile și compostabile, pentru reducerea deșeurilor toxice sau a caror recuperare presupune procese energofage, așa cum este aluminiul. In plus, avand in vedere ca de la inceputul anului 2024 colectarea…