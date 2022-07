Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil, care si-a asigurat dupa victoria din turul intai un cec de 1.460 de euro si 9 puncte ATP, va juca, joi, in optimi contra portughezului Frederico Ferreira Silva (27 ani, 284 ATP). In primul tur la Iași, Marius Copil, locul 330 ATP, a reușit sa il invinga pe ucraineanul Oleg Prihodko, numarul…

- Tenismenul roman Nicholas David Ionel (19 ani, 311 ATP) s-a calificat in optimile de finala ale turneului Concord Iasi Open, ATP Challenger 100, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 90.280 de euro. In runda inaugurala, romanul l-a invins, in doua seturi, scor 6-4, 6-2,…

- David Popovici a caștigat a cincea sa medalie din cadrul Campionatului European de inot pentru juniori, gazduit de bazinul olimpic din cadrul Complexului Sportiv din Otopeni.David Popovici s-a calificat ieri in finala dupa ce a caștigat cursa din semifinale cu timpul de 48.31, fiind primul inotator…

- Borna Coric, Lucas Pouille, Jiri Lehecka, Mikael Ymer si Pablo Andujar sunt doar cateva dintre numele importante care vor fi prezente la Concord Iasi Open, turneu ATP Challenger 100, programat intre 11 si 17 iulie.​

- Halep are un program plin inainte de Wimbledon, competiție programata intre 27 iunie și 10 iulie. Simona apare pe lista capilor de serie, numarul 4, la Bad Homburg, iar in primul tur va da peste Katerina Siniakova (26 de ani, 63 WTA). Cehoaica este una dintre cele mai bune jucatoare de dublu din lume,…

- Miami Heat s a impus sambata cu 109 103 pe terenul lui Boston Celtics si conduce cu scorul general de 2 1 in finala Conferintei de Est a ligii profesioniste nord americane de baschet NBA .Esentiala pentru victoria lui Miami Heat a fost prestatia lui Bam Adebayo, cu 31 de puncte si 10 recuperari. Gazdele…

- Iasul va gazdui in luna iulie cea de-a treia editie a turneului ATP Challenger 100 - Concord Iasi Open 2022 -, cel mai important turneu ATP din Romania. Tot in aceasta vara, la Iasi va avea loc in premiera BCR Iasi Open 2022, turneu feminin cu o puternica prezenta romaneasca. Cele doua turnee de tenis…

- SCM Universitatea Craiova a trimis in meci decisiv seria din sferturile de finala ale Ligii Naționale cu FC Argeș Basketball. Scorul final din meciul doi a fost 84-82 in fața oltenilor, care l-au avut pe Radu Virna intr-o zi de grație. Acesta a avut din nou o prestație exponențiala, dupa cea din meciul…