- Selectionata masculina de fotbal a Braziliei si-a aparat cu succes titlul olimpic cucerit in 2016, la Rio, reusind sa invinga cu scorul de 2-1 dupa prelungiri reprezentativa Spaniei, in finala JO 2020, disputata sambata la Yokohama. Selecao a deschis scorul prin Matheus Cunha, in finalul…

- Doi antrenori din Belarus au fost dați afara din Satul Olimpic de la Tokyo. Ramași fara acreditari la Jocurile Olimpice de la Tokyo, cei doi antrenori ai echipei de atletism din Belarus, Iuri Maisevici și Artur Șimak au parasit deja Satul Olimpic. Ei urmeaza a fi audiați, dupa ce i-au ordonat atletei…

- Gimnasta Larisa Iordache (26 de ani) nu va mai participa in finala olimpica de la Tokyo, potrivit unui anunț facut de Comitetul Olimpic și Sportiv Roman, pe pagina de Facebook! “Problemele de la glezna o impiedica pe Larisa sa concureze azi. A incercat la incalzire cateva mișcari dar ea nu poate impinge…

- Inotatorii romani David Popovici si Robert Glinta s-au calificat, duminica, in semifinalele probelor de 200 m liber, respectiv 100 m spate, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. David Popovici (16 ani) s-a calificat in semifinalele probei de 200 m liber cu al patrulea timp, 1 min 45 sec 32/100, dupa ce…

- Atletul elvetian Kariem Hussein, campion european in 2014 in proba de 400 m garduri, nu va participa la Jocurile Olimpice, el fiind suspendat noua luni pentru dopaj, informeaza L’Equipe. Hussein, in varsta de 32 de ani, a fost suspendat de Comisia de Disciplina a Comitetului Olimpic Elvetian dupa ce…

- Cel mai bine clasat tenismen britanic, Daniel Evans (28 ATP), a fost nevoit sa renunte la participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo dupa ce a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, informeaza BBC.Evans, în vârsta de 31 de ani, a declarat ca este "extrem de dezamagit"…

- Reprezentativa tarii gazda Brazilia va infrunta selectionata Venezuelei in partida de deschidere a turneului Copa America, programata in capitala Brasilia, in timp ce finala se va disputa pe legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, a anuntat Confederatia sud-americana de fotbal (CONMEBOL),…