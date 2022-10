Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte de stanga al Braziliei, Luiz Inacio Lula da Silva, a iesit invingator in primul tur al alegerilor prezidentiale in fata presedintelui in exercitiu Jair Bolsonaro. Cei doi se vor confrunta in al doilea tur, care va avea loc in 30 octombrie.

- Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și-a marit avansul fața de actualul președinte Jair Bolsonaro la 13 puncte, cu mai puțin de o saptamana inainte de alegerile prezidențiale, potrivit Reuters.

Fostul președinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva și-a marit avansul fața de actualul președinte Jair Bolsonaro la 13 puncte, cu mai puțin de o saptamana inainte de alegerile prezidențiale, potrivit Reuters.

- Presedintele brazilian, Jair Bolsonaro, aflat la Londra pentru a participa la funeraliile reginei Elisabetei a II-a, s-a lansat duminica intr-o diatriba impotriva avortului, drogurilor si "ideologiei de gen", atragandu-si critici din partea adversarului sau la prezidentiale Luiz Inacio Lula da Silva,…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro afirma ca se va retrage din viata politica, in cazul in care este infrant in alegerile prevazute in octombrie, in care nu este favorit in sondaje, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro și principalul sau rival electoral, Luiz Inacio Lula da Silva, au facut schimb de insulte duminica in timpul unei dezbateri electorale tensionate, in care Bolsonaro a lansat un atac personal la adresa unei jurnaliste care a pus sub semnul intrebarii raspunsul…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro și principalul sau rival in alegerile prezidențiale, Luiz Inacio Lula da Silva, au facut schimb de insulte duminica, in timpul unei dezbateri electorale tensionate, in care Bolsonaro a lansat un dur atac personal la adresa unei jurnaliste ce a pus la indoiala raspunsul…

- Fostul presedinte brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a fost nominalizat oficial joi de formatiunea sa politica, Partidul Muncitorilor (PT), pentru a candida la alegerile prezidentiale din 2 octombrie impotriva actualului detinator al functiei, Jair Bolsonaro, intr-un scrutin care se anunta cel mai…