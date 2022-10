Brățara electronică poate fi folosită în cazurile de violență în familie. Cum funcționează sistemul Sistemul informatic de monitorizare electronica a devenit functional, incepand de sambata, 1 octombrie, in Capitala si in judetele Iasi, Mures si Vrancea, unitati administrativ-teritoriale in care persoanele fata de care se emit ordine de protectie dispuse de politist sau de instanta de judecatoreasca ori la nivel european vor fi monitorizate prin intermediul bratarilor electronice. Oficialii […] The post Brațara electronica poate fi folosita in cazurile de violența in familie. Cum funcționeaza sistemul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

