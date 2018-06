Orasul Brasov a urcat pe locul unu in topul celor mai asigurate municipii din Romania, cu un grad de acoperire prin asigurarea obligatorie a locuintei de 50% la finalul lunii aprilie a acestui an, se arata intr-un comunicat al PAID - Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale. Astfel, din cele 121.652 locuinţe din Braşov, 60.800 sunt asigurate prin poliţa obligatorie PAD. Nivelul de acoperire prin asigurare a crescut cu aproximativ 10% comparativ cu finalul anului 2017. "Consider că actualul nivel de acoperire prin asigurare PAD dovedeşte o conştientizare…