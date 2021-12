O tanara in varsta de 28 de ani a fost gasita impuscata in cap azi-noapte. Anchetatorii au ajuns la fața locului in urma unui apel la numarul unic de urgenta 112. La fata locului s-au deplasat echipaje de la Politie ,si SMURD. „O persoana de sex in feminin in varsta de 28 de ani a suferit leziuni incompatabile cu viata.Personalul medical nu a mai putut face nimic pentru a o salva. Aceasta a fost declarata decedata, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, maior Ciprian Sfreja. Specialiștii in ciminalistica și un procuror au efectuat cercetari…