BRAŞOV. Primul pas pentru autostrada spre Bacău – A13 CNAIR a aprobat etapa finala de realizare a Analizei multicriteriale de traseu (AMC2) privind Autostrada A13 Brașov – Bacau. Deputatul USR Bacau Cristian Ichim susține ca este promovata varianta 1 de traseu și prezinta avantajele acesteia fața de celelalte. „Autostrada Brașov-Bacau reprezinta una dintre prioritațile rutiere, face parte din Master Planul General de Transport al Romaniei aprobat prin HG nr. 666/2016 și are ca scop asigurarea conectivitații rutiere dintre Europa Centrala și Regiunea Moldova, contribuind la dezvoltarea durabila și la eliminarea blocajelor in cadrul infrastructurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A treia doza de vaccin anti-COVID-19 (doza ”booster”) ofera o protectie de 70-75% impotriva formei usoare de COVID-19 provocate de varianta Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri Agentia de securitate sanitara din Marea Britanie (UK Health Security Agency), in ziua in care aceasta tara…

- Varianta OMICRON a virusului COVID-19 a pus pe jar intreaga lume, specialiștii fiind inca poziționați diferit in prognoze și evoluția variantelor de prevenire și combatere. Este interesant sa știm cum trateaza acest subiect marile companii angajate in producerea de vaccinuri și tratamente anti-COVID-19.…

- Producatorul britanic de medicamente GSK a anuntat ca tratamentul cu anticorpi realizat in parteneriat cu Vir Biotechnology, este eficient si in fata variantei Omicron. Studiile sunt incipiente, insa primele date arata o eficacitate ridicata in fata mutatiilor pe care le prezinta noua varianta. Datele…

- BioNTech lucreaza la un vaccin adaptat la varianta Omicron Foto: facebook.com/ROVaccinare Grupul farmaceutic BioNTech a anunțat astazi ca a început sa lucreze la un vaccin adaptat la varianta Omicron, îngrijoratoare și detectata în Africa de Sud. Compania…

- Imaginea a fost realizata pe baza studierii secventelor acestei noi variante primite in special din Botswana, Africa de Sud si Hong Kong, primele locuri unde Omicron a fost descoperitaAFP relateaza duminica , 28 noiembrie, ca varianta Omicron a coronavirusului SARS CoV 2 prezinta mult mai multe mutatii…

- Un numar de patru rețele de transport a energiei electrice, dar și de interconectare a sistemului național romanesc cu cel din Serbia, toate din Banat, vor primi bani europeni in vederea modernizarii. O linie de interconexiune cu sistemul de transport din Serbia, dar și legaturile dintre Porțile de…

- Astazi, a fost semnat contractul pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire Baia Mare”, de catre președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, primarul municipiului Baia Mare, Catalin Cherecheș, și reprezentanții societații care va realiza…

- Saptamana viitoare se va semna contractul pentru construcția Variantei de ocolire a orașului Beclean. Tot atunci va fi dat și ordinul de incepere a lucrarilor. Primaria Beclean și CNAIR au semnat anterior un parteneriat in acest sens. Saptamana aceasta, Guvernul Romaniei a aprobat indicatorii tehnico-economici…