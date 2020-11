Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov au continuat, in noaptea de duminica spre luni, sa raspandeasca, cu 58 de autoutilaje, material antiderapant pe tronsoanele de drumuri nationale din patru dintre cele cinci judete din aria de competenta. In total, in weekend,…

- Utilajele DRDP Brașov acționat in toate județele din centrul țarii, in special in zonele montane unde s-a depus un strat consistent de zapada. In acesta dimineața pe drumurile naționale și autostrazi au intervenit 73 de utilaje dotate cu lama și raspanditor de sare și s-au raspandit 222 de tone de material…

- SC Drumuri si Poduri Locale SA, firma Consiliului Județean Alba, se va ocupa de deszapezirea drumurilor din județ, dupa ce a obținut de la instituție doua contracte cu o valoare totala de 6,5 milioane de lei. Mai precis este vorba despre 6,587,562 de lei, la care se adauga TVA. Lucrarile de intreținere…

- Consiliul Judetean Mures a anuntat, marti, ca a semnat contractele pentru deszapezirea celor peste 700 de kilometri de drumuri judetene. Potrivit unui comunicat de presa, valoarea totala a contractelor pe lunile noiembrie si decembrie este de 1,4 milioane de lei. In caz de ninsori abundente, daca va…

- "In zonele inalte ale țarii au aparut primii fulgi de zapada. Utilajele de deszapezire ale CNAIR acționeaza inca de noaptea trecuta cu material antiderapant pe toate drumurile naționale, unde se inregistreaza precipitații sub forma de lapovița și ninsoare, pentru asigurarea condițiilor de circulație…

- Drumarii au intervenit cu utilaje, in noaptea de vineri spre sambata, si au raspandit 24 de tone de sare, dupa primul episod de lapovița și ninsoare din Harghita, anunta Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.Lapovița și ninsoare a fost pe drumurile național 12, 12A, 12C, 13B…

- Primaria orașului Baia de Arieș cumpara un utilaj cu tracțiune 4×4, multifuncțional, care urmeaza sa fie folosit pentru deszapezirea și intreținerea drumurilor. Valoarea investiției se ridica la peste 400.000 de lei, fara TVA. Primaria Baia de Arieș a lansat luni in Sistemul Electronic de Achiziții…

- La o fabrica din Rasnov a izbucnit astazi un incendiu. Pompierii din cadrul Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov au actionat, pentru stingerea focului. Incendiul a afectat 60 de metri patrati din acoperisul fabricii de scule din Rasnov. A fost lichidat cu repeziciune si nu au fost inregistrate…