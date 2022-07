Brando și Ninetails iși unesc forțele pentru prima lor colaborare, „Saturday Night (Feel The Groove)”, o piesa inspirata dintr-un sunet viral de pe TikTok, care promite sa aduca energia de care avem nevoie in aceasta vara. Asemeni unui imn, „Saturday Night” trezește in noi acea familiaritate de care avem nevoie pentru a ne da frau liber instinctelor și pentru a ne bucura de tot ce are vara de oferit. Un riff de chitara viral pe TikTok, alaturi de o voce puternica și un sound familiar, dar, totuși, plin de noutate, transforma „Saturday Night (Feel The Groove)” intr-o piesa perfecta pentru serile…