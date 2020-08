FINALA LA BUCUREŞTI PENTRU MATEI BUCURA

Micuţul tenismen Matei Bucura a avut parte de o nouă evoluţie bună în acest sezon.Sportivul pregătit de Sorin Erlic a terminat pe locul 2 ediţia din acest an a turneului Kinder Joy of Moving Tennis, găzduit de municipiul Bucureşti. La categoria Under 10, Matei s-a recunoscut învins doar în finala […] [citeste mai departe]