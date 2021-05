Stiri pe aceeasi tema

- CS Afumați - CSA Steaua, returul barajului pentru promovarea in Liga 2, se joaca azi, de la ora 17:30. Peste 600 de fani ai oaspeților au fost blocați de jandarmi, la 200 de metri de stadion. CS Afumați - CSA Steaua este liveTEXT AICI!Caștigatoarele celorlalte meciuri de baraj pentru Liga 2: Viitorul…

- Oțelul Galați și Dacia Unirea Braila au terminat la egalitate, 1-1, in turul finalei barajului de promovare in Liga 2. Petre Grigoraș, antrenorul gazdelor, și Florentin Petre, omul de pe banca oaspeților, au vorbit despre sentimentul revenirii fanilor in tribune. Returul se joaca la Braila, sambata…

- Astazi s-au stabilit toate cele 5 finale ale barajelor de promovare in Liga 2. Se anunța infruntari interesante, precum CSA Steaua - CS Afumați sau Oțelul Galați - Dacia Unirea Braila. Turul meciurilor de baraj este programat pe 22 mai. Manșa decisiva se joaca o saptamana mai tarziu. Cel mai așteptat…

- Capitanul și antrenorul celor de la ACS Mostiștea Ulmu au ramas cu un gust amar dupa ce au fost eliminați de CSA Steaua din barajul de promovare in Liga 2. „Militarii” au caștigat cu 2-0 ambele manșe. In ambele meciuri, steliștii au avut cate un penalty acordat eronat;Steaua va evolua in finala pentru…

- CSO Filiasi sustine o partida extrem de importanta sambata, de la ora 17.30, pe teren propriu. Elevii lui Mario Gaman o intalnesc pe Corona Brasov pe stadionul „Orasenesc“, in mansa secunda a barajului 1 de promovare in Liga 2, si au de „intors“ acel 0-1 inregistrat in Ardeal. Presedintele gruparii…

- CSO Filiasi intalneste vineri, de la ora 18.00, pe stadionul „Tineretului“ din Brasov, formatia locala Corona, castigatoarea seriei a 5-a din Liga 3. Acesta este meciul tur al primului baraj de promovare in esalonul secund. Mansa a doua va avea loc pe 15 mai, la Filiasi. Gruparea doljeana, care a incheiat…