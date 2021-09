Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna iși lanseaza, vineri seara, candidatura pentru președinția USR PLUS. In cadrul evenimentului, ce va incepe la ora 19.00, va fi prezentata și echipa care-l susține. Recent, intr-un interviu pentru TVR, acesta a explicat de ce crede ca membrii USR PLUS ar trebui sa-l voteze pe el: „In momentul…

- În perioada 20 &ndash 23 august Brila Mall în colaborare cu Muzeul Brilei gzduiete o expoziie de fotografie ce marcheaz aniversarea a 140 de ani de existen a muzeului.Expoziia aduce în faa publicului brilean fotografii de arhiv ce surprind monumente istorice strzi i cldiri emblematice...

- InfoCons lanseaza campania nationala de educare si informare a consumatorilor in domeniul jocurilor video din perspectiva protectiei consumatorilor, potrivit unui comunicat remis vineri AGERPRES. "Tinand cont de faptul ca tot mai multi consumatori joaca jocuri video (7,9 milioane de consumatori pe smarphone-uri,…

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) lanseaza campania „PETlican”, care isi propune reducerea cantitatii de plastic din Delta Dunarii prin promovarea unui comportament responsabil fata de colectarea deseurilor si cunoasterea biodiversitatii din zona, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat transmis…

- Proiectul prezidențial „Romania Educata”, lansat de Klaus Iohannis inca din timpul campaniei electorale din 2014, pentru Palatul Cotroceni, a fost aprobat, printr-un memorandum adoptat de Guvernul Cițu,...

- Recent, in cadrul Festivalului de film de la Cannes, Comisia a lansat o campanie de sensibilizare pentru a promova diversitatea și incluziunea in industria cinematografica și a mass-media de știri. Campania este, de asemenea, menita sa evidențieze egalitatea de gen și rolul femeilor in acest sector.…

- Este tot ce a putut sa realizeze dupa aproape șapte ani de mandat și cinci ani de discuții pe seama „Romaniei Educate”. Iohannis risca sa paraseasca Palatul Cotroceni fara ca in urma lui sa ramana vreun proiect de țara. Trecerea lui prin istoria moderna nu avea șanse sa fie marcata de un program important…

- Asociatia CFA Romania lanseaza Testul Independentei Financiare dedicat tinerilor, pentru a afla cat de mult se pot baza ei pe resursele proprii si cat sunt de pregatiti pentru a face fata provocarilor din viata de adult, conform unui comunicat al asociatiei, conform agerpres. Testul face parte din…