Dunarea inregistreaza marti, la Braila, 610 cm, cu 50 cm peste cota de atentie, desi se afla in scadere cu 6 cm fata de cota inregistrata luni, potrivit informatiilor furnizate de Administratia Fluviala a Dunarii de Jos. Sectoarele de dig din Insula Mare a Brailei sunt in faza a III-a de aparare, cu apa crescuta la mai mult de o treime din inaltimea taluzului, iar restul digurilor din judetul Braila se afla in faza a II-a de aparare, cu apa urcata la un metru din inaltimea taluzului. Angajatii Sistemului de Gospodarire a Apelor Braila patruleaza in permanenta pe diguri, pentru a monitoriza situatia…