- Ambasada SUA a luat cunostinta de cazul celor doi cetateni americani, jucatori de baschet la ACS Cuza Sport Braila, care au fost injunghiați azi noapte intr-un club din oraș si urmareste indeaproape incidentul in care acestia au fost raniti. Intr-un comunicat remis la solicitarea Agerpres, biroul de…

- Baschebalistii Darrel Bowie (24 anI) si Joseph McClain (26 ani) au fost legitimati de ACS Cuza Sport Braila in data de 30 august 2018. Echipa braileana a incercat sa-si intareasca cu ei lotul dupa ce a promovat, in premiera in Liga Nationala. Sportivii americani nu erau la prima escapada nocturna prin…

