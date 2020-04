Stiri pe aceeasi tema

- Stransul mainilor este salutul standard care exista de mii de ani, insa in contextul actual, experții in sanatate publica ne indeamna sa reexaminam siguranța ritualului de a strange mana. De mii de ani, oamenii obisnuiesc sa-si stranga mainile atunci cand se intalnesc, iar in epoca moderna acest gest…

- „Sa fiu sincer, nu cred ca ar mai trebui sa ne strangem mainile, vreodata”, declara, in urma cu aproape 2 saptamani, intr-un interviu acordat Wall Street Journal, Anthony Fauci, seful Institului National de Boli Infectioase al SUA. Daca acest sfat ar fi urmat intocmai, ar insemna o schimbare profunda…

- "Vreau ca fiecare american sa fie pregatit. Este o problema de viața și de moarte", a spus Donald Trump, care este convins ca in curand se va vedea "luminița de la capatul tunelului". Casa Alba a estimat ca numarul victimelor va fi intre 100.000 și 240.000, chiar daca vor fi respectate masurile…

- Numarul cazurilor de COVID-19 ar putea exploda peste ocean. SUA va ajunge sa aiba cateva milioane de cazuri confirmate de infectare cu noul coronavirus, iar numarul deceselor cauzate de epidemia COVID-19 in aceasta tara ar putea depasi 100.000, a avertizat duminica seful Institutului National de…

- Donald Trump crede ca impactul izolarii impuse de raspandirea coronavirusului este atat de mare asupra economiei, incat trebuie luate masuri care sa sfideze pandemia. "Vom redeschide America mult mai curand decat trei sau patru luni, asa cum sugereaza unii. Mult mai curand. Nu putem lasa remediul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a cerut aprobarea folosirii unui medicament anti-malarie, clorochina, in lupta impotriva noului tip de coronavirus, relateaza DPA. "Hidroxiclorochina si azitromicina (un antibiotic - n.r.), luate impreuna, au o sansa reala de a deveni una dintre cele mai mari revolutii…

- Anuntul vine la aproape doua luni de la semnalarea primului caz de Covid-19 pe teritoriul american. In spitalele de pe peste Ocean este stare de urgenta pe fondul epuizarii rapide a rerurselor necesare combaterii temutului virus aparut in China. In plus, raspandirea epidemiei nu incetineste,…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…