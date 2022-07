Stiri pe aceeasi tema

- Iuliana Beregoi are o cariera de succes la doar 18 ani. Artista este foarte apreciata pentru muzica sa și, mai departe, ea apreciaza muzica altor artiști, așa ca a decis sa se urce in primul avion spre Berlin pentru a se distra la un concert susținut de Billie Eilish. Iuliana Beregoi, la concertul lui…

- In jur de 250 de oameni s-au luat la bataie la o piscina din Berlin, la doar cateva zile dupa ce un incident similar a avut loc la un alt ștrand, scrie ziare.com Potrivit polițiștilor, cauza conflictului a fost o disputa cu pistoalele cu apa pe toboganul cu apa. O tanara de 21 de ani... View Article

- Dupa aproape patruzeci de ani de cariera, Brad Pitt, 58 de ani, se gandește sa se retraga. Actorul, recompensat cu un Premiu Oscar in 2020 pentru rolul din Once Upon Time… in Hollywood de Quentin Tarantino, s-a referit in publicația GQ la finalul carierei sale artistice, transmite BFMTV. Cred ca sunt…

- Lady Gaga a lansat piesa „Hold My Hand” de pe coloana sonora „Top Gun: Maverick”, unul dintre cele mai așteptate blockbustere ale anului. Noua melodie a fost produsa Lady Gaga, BloodPop© și Benjamin Rice, iar versiunea ce se va regasi pe coloana sonora „Top Gun: Maverick” beneficiaza de intervenții…

- Primiți cu o mica recomandare de film? Hai sa va povestim despre The Gray Man, care poate fi vazut incepand cu 22 iulie pe Netflix. The Grey Man este agentul CIA Court Gentry (Ryan Gosling), alias Sierra Six. Scos dintr-un penitenciar federal și recrutat de mentorul sau, Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton),…