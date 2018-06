Descoperire macabra in Timis ieri, aproape de miezul noptii. Un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani a fost gasit fara suflare pe un teren de vanatoare situat la cativa kilometri de Lugoj. Potrivit lugojinfo.ro, acesta se afla la braconaj, impreuna cu alti doi barbati, care acum sunt de negasit. Braconierii s-au speriat in […] Articolul Braconier mort pe fondul de vanatoare, in Timiș, dupa o urmarire ca-n filme. Ce s-a intamplat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .