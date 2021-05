Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții constructorului auto spun ca primul vechicul Ford de volum, complet electric, va fi construit in Romania din 2024. Se va intampla in uzina din Craiova, unde Ford se pregatește sa faca o noua investiție de 300 milioane dolari. Aici, din 2023 va construi un nou vehicul comercial ușor, pentru…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va merge in Turcia la 10 aprilie. Acest lucru a fost anunțat vineri de Cancelaria Președintelui Turciei, Tayyip Erdogan. „Cea de-a noua reuniune a Consiliului strategic la nivel inalt dintre Turcia și Ucraina va fi prezidata de președinții Recep Tayyip Erdogan…

- S-a anulat anularea! Lovitura de teatru la licitatia privind furnizare celor 30 de autobuze electrice destinate transportului public in comun din Craiova. Primaria este obligata sa continue procedura de achizitie, dupa ce a anulat-o invocand „abateri grave de la prevederile legislative“. Concret, municipalitatea…

- Germania este pe punctul de a incepe negocieri bilaterale cu Rusia pentru achizitia vaccinului Sputnik V, a indicat miercuri o sursa pentru agentia Reuters, precizind ca orice acord final depinde de furnizarea de catre Rusia a datelor cheie catre Agentia Europeana a Medicamentului (EMA). Comisia Europeana…

- Alte 1635 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 7 cazuri sint de import (1-Bulgaria, 1-Cehia, 1-Egipt, 1-Germania, 1-Romania, 1-Spania, 1-Turcia). Numarul total teste efectuate – 5072, dintre care 22 teste Rapid- Antigen. Bilanțul…

- Alte 1688 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 13 sint de import (3-Franța, 2-Egipt, 2-Germania, 2-Italia, 1-Azerbaidjan, 1-Romania, 1-Rusia, 1-Turcia). Numarul total teste efectuate – 4659, dintre care 4268 primare și 391 repetate.…

- Pe parcursul anului trecut, 2020, exporturile de marfuri din Republica Moldova au insumat 2485,2 milioane de dolari SUA. Valoarea acestora este mai mica cu 10,6% fata de anul 2019. Principalele tari de destinatie a exporturilor au fost Romania (28,4% din totalul exporturilor), Germania (9,1%), Federatia…

- 40 de cetateni straini care erau ascunsi in trei automarfare au fost depistati de politistii de frontiera bihoreni si aradeni in acest sfarsit de saptamana, in timp ce incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, informeaza, duminica, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF). Potrivit…