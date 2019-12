Stiri pe aceeasi tema

- Minerii din schimburile 1 și 3 de la Cariera Jilț Nord au protestat, marți dimineața, timp de doua ore, și au acuzat faptul ca nu a fost clarificata problema rezervei la fondul de salarii. Conform informațiilor aparute in presa, suma pe care ar urma sa o primeasca fiecare angajat al CE Oltenia ar…

- „Economia romaneasca era zdruncinata rau din toate radacinile. In fiecare minister erau gauri financiare cu obligatii de plata de ordinul miliardelor de lei. De exemplu PNDL, la Ministerul Dezvoltarii, cinci miliarde de lei plus intarzieri la rambursarile de TVA. Fondul unic de sanatate, trei miliarde…

- In Comisia Mixta Administrație Sindicate, organizata luni la Direcția Miniera a CEO, nu s-a precizat de catre administrație care ar fi economia la fondul de salarii pentru 2019 sau daca suma exista. A ramas ca acest punct sa fie discutat la viitoarea comisie. Pe tapet s-a pus in schimb pensionarile…

- Luni la ora 12.00, la Divizia Miniera, va avea loc Comisia Mixta Administrație-Sindicate, pe ordinea de zi fiind economia la fondul de salarii pe 2019, liderii sindicali cerand deja o situație economica CE Oltenia, programul de lucru pe luna decembrie, impactul actului normativ privind modificarea…

- Sindicatele din Complexul Energetic Oltenia (CEO) au solicitat administrației o situație economica la fondul de salarii pe final de an. In acest sens, la inceputul saptamanii viitoare va avea loc o intalnire in cadrul comisiei mixte, in care liderilor de sindicat din companie le va fi prezentata situația…

- "Ministerul Sanatații trebuie sa iși refaca capacitatea administrativa. Sa inceteze sa mai fie o frana prin avize blocate cu anii. Rezultatul la rectificarea bugetara va fi o evaluare a necesitaților care vor fi identificare. Cert e ca nu sunt bani suficienți pentru a incheia anul. Nu sunt bani de…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va economisi anual la fondul de salarii intre 2,5 si 3 milioane de euro in urma restructurarii si a reducerii numarului de posturi de conducere, bani pe care ii va putea folosi la intretinerea drumurilor sau pentru diverse proiecte,…

- Economia romaneasca pare ca atarna de un fir de ata, cu afaceri tot mai vulnerabile, avertizeaza analistii de la Sierra Quadrant, intr-o analiza succinta privind situatia business-ului romanesc, in care arata ca, pe fondul accentuarii blocajului financiar, a lipsei de finantare si in absenta unor planuri…