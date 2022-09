Boxerul Alexandru Buleu, de la CS Farul Constanta, medalie de aur la turneul de la Sarajevo (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Doi reprezentanti ai sectiei de scrima a CS Farul Constanta, Theodora Sabina Ion si Florin Mihai Mirica, insotiti de antrenorul Mihaela Ion, au participat la Belgrad, in Serbia, la Belgrade Trophy ndash; FIE Satellite Tournament.Theodora Ion a ocupat locul 9 la spada senioare, individual , intr o intrecere…

- Momente de panica in aceasta seara, la meciul de fotbal Farul Constanta FC Arges, jucat la Ovidiu, in etapa a 10 a a Superligii.In prima repriza, in minutul 25, la scorul de 1 0 pentru echipa gazda, unui spectator de la tribuna a doua, de langa masa presei, i s a facut rau.Partida a fost intrerupta,…

- Farul continua sa fie neinvinsa in Superliga, cu cinci victorii si trei egaluri in opt meciuri, golaveraj 13 5. "Marinariildquo; sunt la egalitate de puncte, 18, cu a doua clasata, Rapid, in fata careia au atuul golaverajului 8 fata de 5 . Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Farului, a remarcat perioada…

- La intrecerea internationala de box "Centura Moldoveildquo;, desfasurata la Iasi, a participat, lasand o frumoasa impresie, si Alexandru Marian Buleu, de la CS Farul Constanta. Antrenat la club de Mihai Constantin, tanarul pugilist a concurat la categoria 67 kg si si a invins toti adversarii, clasandu…

- Competitia s a adresat categoriilor de varsta 2011, 2013 si 2015.Intrecerile turneului fotbalistic "Brasov Junior 39;s Cup 2022ldquo; s au derulat timp de trei zile, in orasul de sub Tampa.Competitia s a adresat categoriilor de varsta 2011, 2013 si 2015, participand si Academia Hagi, si Farul Constanta,…

- Fostul mare inotator constantean Razvan Florea a realizat o mare performanta pe 19 august 2004, cucerind medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Atena, in proba de 200 m spate, iar astazi se implinesc 18 ani de la acel moment unic din viata si cariera sportivului de pe litoral, care reprezenta atunci…

- Nascut la 25 noiembrie 1993, David Kiki are 1,80 m, este titular in prima reprezentativa a tarii sale si a mai jucat in cariera in Franta si in Bulgaria. Venit la Farul Constanta in aceasta vara, dupa plecarea fundasului stanga Bradley de Nooijer la TSKA Sofia, David Kiki a avut evolutii bune ca "marinarldquo;…

- Succesul "marinarilorldquo; cu CS Mioveni a fost adus de golurile lui Adrian Petre, fotbalist intrat pe teren la pauza in acea partida. Atacantul a fost declarat jucatorul meciului, dar a fost si inclus in echipa etapei. In momentul de fata, in fruntea clasamentului golgeterilor Superligii, la egalitate,…