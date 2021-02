Stiri pe aceeasi tema

- Cupa Romaniei pentru tineret la box s a desfasurat la Braila. Alexandru Marian Buleu a concurat la categoria 69 kg, iar in finala l a intalnit pe bacauanul Daniel Cosmin Hermeziu. In penultimul act, boxerul de la CS Farul a trecut de adversarul sau prin abandon. Boxerul Alexandru Marian Buleu, de la…

- Timp de trei zile, lotul olimpic al Romaniei s-a alaturat celui național de Tineret in stagiul de pregatire de la Bacau. Olimpicii vizeaza prezența la JO din vara, de la Tokyo, Tineretul lui Relu Auraș țintește medalii la Europene și Mondiale. Separați, dar impreuna. Ii separa categoriile de varsta:…

- Lotul național de Tineret antrenat de Relu Auraș și-a inceput pregatirile in Bacau in vederea principalelor doua competiții ale anului. Sunt 22. Cat un lot de fotbal participant la Mondiale sau Europene. Și, chiar daca de data aceasta vorbim de boxeri și nu de fotbaliști, ei tot vor ajunge la Mondiale…

- Lotul național de box tineret al Romaniei se afla in aceste zile in cantonament la Centrul Olimpic de la Bacau, sub conducerea antrenorului principal Relu Auraș și al „secunzilor" Andu Vornicu, de la CSM Suceava, și George Pertea, de la CSM Braila.„Avem in pregatiri 16 pugiliști, ...

- In weekend, Bacaul a gazduit prima reuniune atletica a anului. Este vorba de cea de-a 36-a ediție a Cupei Bistriței- Memorialul „Nicolae Mihalache”, care a coincis cu etapa inaugurala a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Juniori 1. Federația a anunțat ca intenționeaza sa ofere Bacaului și…

- Scriam intr-o ediție precedenta despre reușita tinerilor din Cleja care au reușit sa aduca in comunitatea lor titlul de „Sat European de Tineret”, proiect pe care il vor derula pana in decembrie 2021. Pentru ca acest proiect este coordonat in exclusivitate de tinerii din Cleja, ne-am propus sa cunoaștem…

- In acest weekend, la Constanța se vor desfașura Campionatele Naționale de Cadeți și cele rezervate sportivilor Under 23 (Tineret) la lupte. Luptatorii bacauanii ataca aceste ultime doua competiții ale anului cu mare incredere, chiar și in condițiile faptului ca Irinel Botez (absent la CN de Seniori)…

- De trei ori campioana naționala, de doua ori vice-campioana naționala, peste 60 de premii in competițiile de atletism din Romania, o medalie de argint obținuta la Jocurile Mondiale de Tineret din Ankara – Turcia la proba de 4 ori 200 de metri ștafeta cat și un rezultat foarte bun la proba pe distanța…