Box office nord-american: O comedie animată s-a menţinut pe primul loc în weekend Comedia animata „The Bad Guys” s-a mentinut pe primul loc in clasamentul nord-american de weekend cu venituri de 16 milioane de dolari. Filmul, regizat de Pierre Perifel, a rulat in 4.042 de cinematorgrafe. Pe locul doi, filmul de familie „Sonic the Hedgehog 2” a adaugat venituri de 11,3 milioane de dolari din 3.801 de cinematografe. Dupa patru saptamani pe ecrane, continuarea „Sonic” a strans 160,9 milioane de dolari la nivel national. „Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” a ocupat din nou locul trei in clasamentul nord-american cu 8,3 milioane de dolari din 3.962 de cinematografe, potrivit… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

