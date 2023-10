Box: C.N. pentru Juniori/Doar trei „bronzuri“

Campionatele Naționale pentru Juniori au fost organizate in acest an la Braila, oraș in care se pregatește și o parte a lotului național al respectivei categorii de varsta. Participarea ploieșteana nu a mai fost atat de pregnanta precum in anii anteriori, cele doua cluburi cu secții de box adunand, in total, doar trei medalii de bronz. Medaliații clubului CSM Ploiești sunt Ionuț Dragomir- la categoria 50 kilograme și Mihai Mușat- la categoria 52 de kilograme. Ei sunt pregatiți la club de antrenorii emeriți Titi Tudor și Adrian Pirlogea, care i-au insoțit la Braila. Tot la categoria 50 de kilograme…