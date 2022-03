Box, CE U22 – Băieții au încheiat competiția George Marin Ploieșteanul Marian Ghinoiu a debutat cu dreptul la Campionatele Europene pentru Seniori sub 22 de ani. Pe ringul de la Porec (Croația). In optimile de finala ale categoriei 54 de kilograme, Ghinoiu l-a invins pe Bashkim Bajoku (Kosovo) dupa un meci in care sportivul ploieștean a boxat foarte bine impotriva unui adversar arțagos. Kosovarul a inceput agresiv, dar el s-a dovedit a fi mai puțin tehnic. Ghinoiu și-a stapanit adversarul cu lovituri cu dreapta la figura și a aplicat cateva croșee cu stanga. In rundul secund, Ghinoiu a trimis un upercut cu stanga, lovitura cu care i-a „ghicit”… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

