Box: Amalia Nita, de la CSM Constanta, in finala la Campionatul European (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatoarea de la echipa de volei feminina CSM Constanța, Maria Știrbu, s-a calificat cu naționala Romaniei U17 la Campionatul European programat in Serbia și Ungaria. Naționala sub 17 ani a Romaniei a obținut trei victorii in turneul de calificare din Georgia. Fetele se afla la a doua calificare…

- Finala intrecerii feminine a Ligii Nationale de baschet a continuat, astazi, la Sfantu Gheorghe, cu meciul 2 dintre campioana en titre, Sepsi SIC, si revelatia acestui sezon, CSM Constanta. Ca si in prima partida, echipa gazda s a impus, acum cu 101 51 46 27 , ducand scorul de la 2 0 la general in favoarea…

- La doar primul an de la infiintare, sectia de baschet feminin a clubului CSM Constanta reuseste calificarea in finala Ligii Nationale, dupa ce a trecut de FCC Baschet UAV Arad in meciul decisiv din semifinale, scor 73 68.Constanta se va duela in ultimul act cu Sepsi Sf. Gheorghe, campioana ultimelor…

- Performanta deosebita inregistrata in aceasta seara de echipa feminina de baschet CSM Constanta, care, in doar primul an de la infiintare, s a calificat in finala Ligii Nationale Formatia de pe litoral a trecut in semfinale de FCC Baschet UAV Arad, cu scorul general de 2 1.In meciul decisiv, jucat la…

- A doua partida din semifinale dintre CSM Constanta si FCC Baschet UAV Arad a fost programata la Arad, joi, 6 aprilie. Echipa feminina de baschet CSM Constanta a facut primul pas catre finala Ligii Nationale, castigand meciul de debut in semifinale, 80 63 pe teren propriu cu FCC Baschet UAV Arad. La…

- Un nou succes important in ring pentru pugilista constanteana Amalia Nita, dubla campioana europeana de box la junioare, sportiva neinvinsa pana acum in cariera. Campioana originara din comuna Lumina si legitimata la CSM Constanta, unde il are ca antrenor pe Mihai Constantin, a participat cu succes…

- Un nou succes important in ring pentru constanteanca Amalia Nita, dubla campioana europeana de box la junioare, sportiva neinvinsa pana acum in cariera.Campioana originara din comuna Lumina si legitimata la CSM Constanta, unde il are ca antrenor pe Mihai Constantin, a participat la puternicul turneu…

- Sala Sporturilor "Simona Amanarldquo; din Constanta gazduieste la aceasta ora meciul de baschet dintre CSM Constanta si CSM Oradea contand pentru semifinalele Cupei Romaniei.Cine castiga aceasta partida va intalni, miercuri, in finala, U BT Cluj Napoca, care, tot astazi, la Constanta, a invins in penultimul…