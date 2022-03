Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din Botosani au retinut un barbat din Republica Moldova care era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de contrabanda si trecere frauduloasa a frontierei de stat, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF)…

- Poliția de frontiera au descoperit, sambata, 12 martie, la Punctul de Trecere a Frontierei Albița, in mașina unor refugiați ucraineni, soț și soție, peste 1,6 milioane de euro și peste 50.000 de euro. Banii nu au fost declarați. De asemenea, vameșii romani au gasit in bagajele din autoturism mai multe…

- Traficul la intrarea in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret se mentine ridicat, mai mult de jumatate dintre persoanele care intra in tara fiind cetateni ucraineni. Purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Ilie Poroch Seritan, a informat,…

- Aproximativ zece mii de persoane au intrat in tara prin Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret, in ultimele 24 de ore, mai mult de jumatate fiind cetateni ucraineni. Purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, Ilie Poroch Seritan, a precizat ca, in ultimele…

- Polițiștii de frontiera satmareni au identificat și predat autoritaților competente un cetațean roman, cautat de autoritațile din tara noastra pentru savarsirea infracțiunii de lovire si alte violente. In data de 12 februarie a.c., in jurul orei 18.00, in Punctul de Trecere al Frontierei Petea s-a…

- Un tanar afgan, care a trecut ilegal granita dintre Ucraina si Romania, a fost gasit de politistii de frontiera din Botosani in stare de hipotermie, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF), Minodora Racnea. Potrivit sursei citate, barbatul a fost…

- Politistii de frontiera bihoreni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors II au depistat patru cetateni din Siria si Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr un mijloc de transport cu un compartiment special amenajat in acest sens. Soferul, cetatean R. Moldova,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Stanca au descoperit la controlul de frontiera un cetatean din Republica Moldova care era urmarit de Interpol. Pe 1 ianuarie, in jurul orei 17.45, in Punctul de Trecere a Frontierei St]nca – I.T.P.F. Iași, s-a prezentat pentru efectuarea…