- Un tanar de 29 de ani din municipiul Dorohoi a fost retinut, sambata, de politistii din cadrul Biroului Judetean de Politie Transporturi Botosani, dupa o talharie produsa in tren, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit acestuia,…

- Peste doua tone de alimente au fost confiscate in urma unei actiuni derulate in Piata Centrala de politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice impreuna cu specialisti din cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si ai Comisariatului Judetean…

- Un barbat de 54 de ani și-a pus, marți, capat zilelor, in spital, dupa ce prezenta simptome specifice infectarii cu coronavirus, noteaza stiri.botosani.ro. Tragedia a avut loc in baia salonului in care fusese internat barbatul in Spitalul Județean de Urgența ”Mavromati” Botoșani. Descoperirea a fost…

- Un microbuz care se intorcea din Italia si era escortat de politisti s-a rasturnat, miercuri dimineata, pe drumul national DN 29A, in zona localitatii Hutani, a declarat, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, autovehiculul facea parte dintr-o…