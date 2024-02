Nu e teatru! Un actor român, împușcat pe scenă de un coleg Actorul Razvan Amitroaei a fost impușcat, de unul din colegii lui, in timp ce se afla pe scena Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. Incidentul a avut loc in timp ce actorii botoșaneni repetau spectacolul „Iubesc! Iubesc! Te iubesc!”. La una dintre scene s-a folosit un pistol cu aer comprimat. Conform primelor informații legate de caz, Marius Rogojinschi l-a impușcat accidental in ochi pe actorul Razvan Amitroaei. Actorul ranit a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Mavromati”. „Pacientul prezenta un traumatism de glob ocular minor și o congestie conjunctivala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Un actor de la Teatrul ‘Mihai Eminescu’ din Botosani a ajuns, vineri, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalul Judetean de Urgenta ‘Mavromati’ dupa ce a fost impuscat accidental in timpul repetitiilor la un spectacol. Potrivit managerului unitatii medicale, medicului Monica Adascalitei, actorul de…

- Actorul Marius Rogojinschi a simulat ca trage spre Razvan Amitroaie, atunci cand de pe țeava armei a ieșit un proiectil special confecționat, scrie Monitorul de Botoșani.Actorul Razvan Amitroaiea ajuns la spital dupa ce s-a prabușit pe podeaua Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani. „In cursul dimineții…

