- Iarna nu ne-a uitat! Intre Craciun si Revelion a nins cat in tot sezonul pana acum. Nametii au adus probleme pe multe drumuri din tara, mai ales in Moldova. Viscolul puternic a dat peste cap traficul in Botosani, unde inclusiv utilajele de dezapezire au ramas blocate in troiene. Doua drumuri din judet…

- Un numar de 18 poeti debutanti au fost inscrisi pe lista nominalizatilor la Premiul National de Poezie "Mihai Eminescu" - Opus Primum, care va fi decernat, pe 15 ianuarie, la Botosani. Premiul este acordat de Memorialul Ipotesti - Centrul de Studii "Mihai Eminescu" si va fi inmanat in…

- Dan Petrescu a cerut cu insistența amânarea meciului din weekend cu FC Botoșani, dar acest lucru nu se poate face fara acordul celor doua echipe implicate. Trupa botoșeneana nu dorește acest lucru, iar Petrescu și-a manifestat din nou supararea pe aceasta tema. „Mi se pare logic…

- Desi românii sunt mari consumatori de produse traditionale, se pune întrebarea cât de autohtone sunt produsele care se regasesc în târgurile de sarbatori începând cu 1 decembrie? România importa 65% din carnea de porc si produce 30% din cantitatea de fasole…

- De Ziua Bucovinei, pe 28 noiembrie, Laura Olteanu si Orchestra Fratilor Advahov din Chisinau au oferit publicului sucevean un regal folcloric, spectacolul „Acasa-i Romania", sustinut de Primaria municipiului Suceava. Publicul a umplut pana la refuz Sala mare a Casei de Cultura a ...

- Potrivit acestuia, Modern Calor are de recuperat de la Primaria municipiului Botosani peste cinci milioane de lei, subventie reprezentand diferenta de pret dintre pretul de productie si pretul de livrare catre populatie pe perioada mai - decembrie 2019, scrie Agerpres. "Avem contracte incheiate…

- Localitatea cu cei mai puturoși oameni din Romania. Lenea a ajuns acasa intr-un satuc de langa Botoșani. Comuna Dangeni a adunat nu mai puțin de 3000 de localnici care prefera sa stea la carciuma decat sa mearga la munca. Este adevarat, cui nu i-ar placea sa-și traiasca fiecare zi ca și cum… ar fi la…