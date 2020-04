Stiri pe aceeasi tema

- PSD a venit cu o replica pentru ministrul de Interne, Marcel Vela, dupa ce demnitarul a afirmat ca a avut informatii ca de Paste ar putea sa aiba loc diversiuni „gen 10 august”. Liberalul e acuzat de social-democrati de raspandire de informatii false.

- Prefectura Suceava a transmis, un comunicat de presa, prin care informeaza sucevenii in ce condiții pot merge la parinți pentru a le duce produse pentru sarbatorile pascale. „In cazul in care doriți sa aveți grija de cei dragi, de parinți, puteți merge sa le duceți produce pentru masa de Paște avand…

- Comerțul cu miei este permis, subliniaza autoritațile, care vin astfel sa inlature informațiile false aparute pe rețelele de socializare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fermierii susțin ca, in mod surprinzator, au mai multe cereri pentru miei decat anul trecut, deși prețurile au crescut. Carcasa de miel se vinde chiar și 23 de lei pe kilogram, fața de 20 anul trecut, in timp kilogramul in viu este de 12-13 lei.Fermierii sunt uimiti. Zilnic primesc telefoane…

- Seful statului i-a indemnat pe romani sa ramana acasa de Paste. "Eu personal voi sarbatori Invierea Domnului acum duminica si pot sa va spun ce o sa fac eu: O sa stau acasa impreuna cu sotia mea, Carmen. Vom fi numai noi doi. Nu vom merge la biserica. Nu vom merge sa luam lumina. Nu vom invita…

- Totodata, Moldovan a opinat ca nu crede ca pandemia se va incheia in acest an.Daca vom avea mai multe cazuri, vor deveni și alte spitale unitați de suport COVID. Situația nu e exploziva, e logaritmica, e controlata pentru aceasta perioada, putem trata pacienții in spitalele pe care le ave, cu prețul…

- Ministrul interimar al Mediului, Costel Alexe, a spus ca nici incendiul de vineri, nici cel de sambata nu au fost cauza pentru care cotele de poluare din București au fost depașite. Un nou incendiu a izbucnit sambata dimineața la o cladire parasita, plina de gunoaie și anvelope, unde flacarile au ars…

- "Partidul comunist chinez reprezinta principala amenintare a epocii noastre", a declarat in fata presei seful diplomatiei SUA, pe fondul tensiunilor dintre Londra si Washington dupa ce autoritatile britanice au dat unda verde participarii grupului chinez Huawei la implementarea tehnologiei 5G. Potrivit…