Botoșani: Captură impresionantă de droguri în timpul acțiunii BLOCADA. Tânăr din Coțușca, încătușat Botoșani: Captura impresionanta de droguri in timpul acțiunii BLOCADA. Tanar din Coțușca, incatușat Polițiștii botoșaneni au identificat in trafic, pe strada Marchian, din municipiul Botoșani, un autoturism condus de un tanar, de 20 de ani, din comuna Coțușca. Intrucat tanarul avea un comportament suspect, a fost testat cu aparatul DrugTest, rezultatul indicand posibila prezența in organism a substanțelor psihoactive. Ulterior, tanarul a fost condus dus la o unitate […] Citește Botoșani: Captura impresionanta de droguri in timpul acțiunii BLOCADA. Tanar din Coțușca, incatușat in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

