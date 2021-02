Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani a demarat, joi, o ancheta in cazul baietelului de trei ani si jumatate decedat la scurt timp dupa ce a fost preluat de ambulanta, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, politistii s-au autosesizat in acest caz, ei deschizand un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa. "Politistii din cadrul Biroului de investigatii criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de ucidere din culpa. In continuare, cercetarile sunt efectuate pentru aceasta…