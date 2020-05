Botoșani: Amenzi pentru patru persoane care nu au respectat măsurile de izolare la domiciliu Vineri, doi barbați de 39, respectiv 27 de ani din județul Botoșani, care ar fi trebuit sa se afle in izolare la domiciliu, au fost depistați de catre polițiști pe raza localitații de domiciliu. Cei doi au fost sancționați contravențional cu avertisment, iar ca masura complementara s-a dispus carantinarea acestora pentru urmatoarele 14 zile. Aceeași masura a fost luata și in cazul altor doi barbați, de 43, respectiv 35 de ani, din orașul Saveni, care ar fi trebuit sa se afle in autoizolare la domiciliu, dar care au fost depistați pe strada de polițiști In plus, cei doi au fost sancționați contravențional… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

