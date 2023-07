Botoșănean amendat, pentru că a făcut grătar în centrul vechi al orașului Un botoșanean in varsta de 37 de ani a fost amendat cu 1.000 de lei, deoarece a aprins gratarul pe trotuar in apropierea fostului cinematograf Luceafarul din Botoșani. Cetațeanul respectiv a fost amendat pentru nerespectarea Legii picnicului de catre un echipaj de jandarmerie, deoarece zona in care a fost facut gratarul nu era autorizata in acest sens. De asemenea, au mai fost sancționați alți trei botoșaneni care au fost depistați consumand alcool, dar au și perturbat ordinea publica. Cateva ore mai tarziu, in același loc un barbat a fost amendat cu 500 de lei, din cauza muzicii data la maximum… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

