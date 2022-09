Stiri pe aceeasi tema

- Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, și-a dat demisia. Anunțul a fost facut chiar de Iuliana Cantaragiu, pe pagina sa de Facebook. Cantaragiu nu a explicat motivul demisiei sale, insa a enumerat realizarile obținute pe parcursul unui an de mandat la conducerea ministerului. Funcționara i-a urat succes…

- Ministra Mediului califica drept „observații absolut normale” criticile pe care le-a primit astazi chiar de la șefa cabinetului de miniștri, in plina ședința de Guvern. „Nu am vreo opinie in acest sens, sunt niște observații absolut normale”, a comentat Iuliana Cantaragiu, cu un zambet larg. Intrebata…

- Lantul german de supermarketuri Edeka a refuzat sa vanda Coca-Cola dupa ce producatorul a anuntat o crestere a pretului bauturii de la 1 septembrie, arata sambata, intr-un articol ziarul german Bild . Potrivit ziarului, lantul de retail a aflat in iulie despre planurile The Coca-Cola Company de a creste…

- Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu, anunța ca situația hidrologica din țara se imbunatațește. Potrivit acesteia, daca in luna iulie, se atesta cod roșu de scurgere scazuta, in prezent, majoritatea riurilor, inclusiv Nistru și Prut se afla sub cod portocaliu sau galben, transmite tv8.md. „Situația…

- Subvenție la metru cub pentru lemnele de foc cumparate cu factura și aviz de insoțire. Anunțul ministrului Mediului Incalzirea cu lemne de foc ar putea fi subvenționata de Guvern, iar Ministerul Mediului pregatește un proiect in acest sens. Proiectul prevede un ajutor de 150 de lei pentru metrul cub…

- Parlamentul Moldovei va fi convocat in sesiune extraordinara la sfirșitul lunii august. Președintele Parlamentului, Igor Grosu a anunțat acest lucru in cadrul emisiunii „Teritoria Svobodi” cu Lilia Burakovski, scrie rupor.md. {{631039}}„Planificam sa convocam o ședința dupa 26 august. Este necesar sa…

- Asociația pentru Acțiune Civica și Democrație Participativa (A.A.C.D.P.) ia poziție fața de „soluțiile” ridicole pe care autoritațile romane le-au avansat in criza prețului carburantului, apreciind ca reducerea de 50 de bani avansata de Guvern – deja supusa deriziunii publice – nu aduce nici o imbunatațire…