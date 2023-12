Serviciul National american de Meteorologie (National Weather Service, NWS) a emis o alerta de ceata in unele zone din nordul statului Connecticut, o mare parte a statului Massachusetts si unele zone din Rhode Island. A passenger on an overnight flight from California to Massachusetts recorded skyscrapers just barely peeking out from the dense fog surrounding Boston. — ABC News (@ABC) Ceata a redus pe alocuri vizibilitatea, marti, la mai putin de o jumatate de kilometru, potrivit site-ului Boston.com. DENSE fog moved in fast tonight here in Boston. — Dan „Leto” Hahn (@Leto) Aeroportul Logan din…