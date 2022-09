Bose a anuntat castile QuietComfort Earbuds II, care vin la 2 ani distanta de predecesor si aduc imbunatatiri la toate capitolele, intr-un corp mai compact. Avem detalii si pret mai jos. Bose afirma ca noile buds sunt cele mai bune de pe piata cand vine vorba de anulare a zgomotului si aici le-au inclus si pe cele in ear si over ear. Aceste casti QuietComfort Earbuds II au o calibrare custom a sunetului cunoscuta drept CustomTune. De fiecare data cand puneti castile in urechi ele vor reda o tonalitate proprietara care masoara raspunsul canalului vostru acustic si apoi tuneaza anulare de zgomot…